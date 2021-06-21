Завершится первая смена 1 июля традиционным концертом. С 4 июля откроется вторая.

В Киноконцертном зале ГТК «Суздаль» откроют первую смену XXIX Международной Летней творческой школы «Новые имена».«Международная летняя творческая школа собирает в Суздале талантливых детей. За 27 лет здесь побывало более 10 тысяч музыкантов, художников, поэтов и танцоров», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.В 2021 году на площадке пройдут мастер-классы известного художника Евгения Ладыгина, творческие встречи с профессором Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженной артисткой России Ниной Коган и профессором Александром Струковым.Участников большого творческого фестиваля ждут незабываемые концерты педагогов. Так, 22 июня в 19:30 в Александровском зале ГТК «Суздаль» выступят Мария Власова и Святослав Липс. Уникальная программа будет выстроена вокруг одного жанра – чаконы, прозвучат произведения композиторов разных стилей - от Баха до Губайдулиной.23 июня в 19:30 в Концертном зале пройдёт сборный концерт, на котором выступят Семён Шмельков, Людмила Кружкова, Ольга Галочкина, Ольга Ивушейкова, Владимир Кознов, Эльмар Гасанов и Михаил Готсдинер.24 июня в 15:00 состоится выступление победителей первого конкурса стипендиатов «Новых имен». Он пройдёт в исторических интерьерах Крестовой палаты Суздальского Кремля. Вечером в 19:30 в Лофте ГТК «Суздаль» гостей фестиваля ждут Дмитрий Илларионов и Николай Сивчук.Завершится первая смена 1 июля традиционным концертом. С 4 июля откроется вторая.