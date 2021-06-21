21 июня в киноконцертном зале ГТК «Суздаль» состоится торжественное открытие первой смены XXIX Международной Летней творческой школы «Новые имена».

21 июня в киноконцертном зале ГТК «Суздаль» состоится торжественное открытие первой смены XXIX Международной Летней творческой школы «Новые имена».В рамках этой программы в Суздале собираются талантливые дети со всех уголков нашей страны. За 27 лет здесь побывало более 10 тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из многих регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе преподавателей школы – выдающиеся деятели культуры России и педагоги из ведущих творческих учебных заведений страны.В этом году ожидаются мастер-классы известного художника Евгения Ладыгина, творческие встречи с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского, заслуженной артисткой России Ниной Коган и профессором Александром Струковым.В программе школы, кроме пленэров для юных художников, предусмотрены мастер-классы и хоровые классы для музыкантов, лекции, индивидуальные консультации, творческие встречи, экскурсии и осмотр достопримечательностей Суздаля.22 июня в 19:30 в Александровском зале ГТК «Суздаль» состоится концерт Марии Власовой (аккордеон) и Святослава Липса (фортепиано). Уникальная программа будет выстроена вокруг одного жанра – чаконы.23 июня в 19:30 в концертном зале комплекса пройдёт сборный концерт педагогов летней школы. В программе − сочинения разных эпох, жанров и стилей.24 июня в 15:00 состоится концерт победителей I Конкурса стипендиатов «Новых имен» в исторических интерьерах Крестовой палаты Суздальского Кремля. Вечером этого же дня в 19:30 в лофте ГТК «Суздаль» гостей фестиваля ждёт выступление Дмитрия Илларионова (гитара) и Николая Сивчука (баян).Завершающий день в первой смене – 1 июля. В киноконцертном зале комплекса пройдёт традиционный концерт-закрытие.На 4 июля намечено открытие второй смены Летней творческой школы.Фото автора :