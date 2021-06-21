Сегодня в 02-56 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Смиа Юрьев-Польского района.

Сегодня в 02-56 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Смиа Юрьев-Польского района.Из-за позднего сообщения, по прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 320 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Внутри дома работало 1 звено газодымозащитной службы. Погибших пострадавших нет. На пожар привлекалось 6 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара