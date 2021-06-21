Сообщение о пожаре поступило в МЧС днем 20 июня. В селе Красное Юрьева-Польского района загорелась кровля дома, черный дым шел и из самой деревянной одноэтажной постройки. Сотрудники МЧС

Сообщение о пожаре поступило в МЧС днем 20 июня. В селе Красное Юрьева-Польского района загорелась кровля дома, черный дым шел и из самой деревянной одноэтажной постройки. Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы и проникли в задымленное помещение. Пожарные не дали огню распространиться по всей жилой части дома и ликвидировали горение кровли и внутренней отделки