Вакцина Спутник Ви - что мы знаем об особенностях её хранения и перевозки? Юлия Шувалова расскажет все интересные подробности, о которых вы даже не догадывались.

Вакцина "Спутник Ви" - что мы знаем об особенностях её хранения и перевозки? Юлия Шувалова расскажет все интересные подробности, о которых вы даже не догадывались.Ампулы с вакциной "ГамКовидВак", или, по-другому, "Спутник", могут находиться при комнатой температуре всего 5 минут. Нарушение режима может привести к утрате защитных свойств препарата. Поэтому транспортировка вакцины происходит по принципу "холодной цепи" - температурный режим, а это минус 18 градусов и ниже, строго соблюдается на каждом из этапов. В тридцать третий регион "Спутник" привозят из Москвы в областной аптечный пункт на авторефрижераторах.Нина Клыкова, старший провизор отдела вакцин:- По количеству приходит разное. Может как от 60 доз прийти, так и, как сегодня планируется, больше 17 тысяч. По-разному, мы ориентируем на загрузку своих камер. Где-то около 20 тысяч доз, то есть первого и второго компонента.Хранят вакцину в холодильно-морозильным оборудовании высокой степени надежности. В каждом из них - встроенный термометр с дисплеем для визуального контроля температуры и звуковая сигнализация на случай изменения заданных режимов. Но прежде, чем поместить коробку с вакциной в холодильник, её необходимо проверить на подлинность.Татьяна Орехова, фармацевт:- Мы проводим сканирование коробок, которые приходят. И у нас в программе отображается, что этот препарат не фальсифицирован, и мы его дальше раздаем больницам.Перевозят вакцину вот в таких специальных термобоксах. Внутри у них - хладоэлементы, которые поддерживают минусовую температуру на протяжении 8 часов. А также - термоиндекатор, который в случае неправильной транспортировки изменит цвет.Юлия Шувалова, корреспондент:- Из областного аптечного склада "Спутник" отправляется во все поликлиники региона. Например, сейчас партию вакцин везут в поликлинику5.Сейчас там около 1000 доз. Хранятся они в специализированном помещении, которое оборудовано серьезной системой безопасности. Даже если отключат электричество, вакцина не пострадает. Есть дополнительные источники энергии. Дважды в день провизор проверяет температурный режим.Жанна Шибаева, провизор городской клинической больницы5:- В городской клинической больнице5 используется только сертифицированное холодильное оборудование, которое специально предназначено для хранения иммунобиологических препаратов, к которым также относится и вакцина против коронавирусной инфекцииПеремещают вакцину от места хранения до прививочного кабинета с помощью сумки-переноски. Перед инъекцией "Спутник" размораживают в течение 15 минут. А потом сразу вводят пациенту.ветлана Назарова, главная медицинская сестра городской клинической больницы5:- В настоящее время, по статистике, прививается от 120 до 130 человек в день, как первой дозой, так и второй.Во Владимирской области обзавелись антителами уже 123 тысячи человек и практически столько же людей привились первой дозой. Тем не менее, число зараженных коронавирусом только растет.ЮлияШувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".