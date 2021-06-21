Смотрите в программе Вести-Владимир

Смотрите в программе "Вести-Владимир"- Новая волна?Заболевших вдвое больше, чем неделю назад. Во Владимире - очереди на прививку от КОВИД-19. Как продвигается вакцинация?- День поля- 2021Железный конь из Камешково. В райцентре наладили выпуск новых тракторов под маркой "Владимир".- Девичий праздникВенки, хороводы и русские народные гадания - как в Суздале отпраздновали Троицу?