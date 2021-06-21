10 портретов и судеб. 10 героев. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Александра Бадло- участница Сталинградской и Курской битв, старшая медсестра авиационного госпиталя. Николай Ежов, воевал на Прибалтийском и Белорусском. Победу встретил под Берлином. Зинаида Соколова. Разведчица. Галерея- в память о личном и народном подвиге. Портреты написали владимирские студенты. Для большинства из них- это первый подобный опыт.

10 портретов и судеб. 10 героев. Ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Александра Бадло - участница Сталинградской и Курской битв, старшая медсестра авиационного госпиталя. Николай Ежов, воевал на Прибалтийском и Белорусском. Победу встретил под Берлином. Зинаида Соколова. Разведчица. Галерея - в память о личном и народном подвиге. Портреты написали владимирские студенты. Для большинства из них- это первый подобный опыт.Арина Воинова, студентка ВлГУ:- Очень важно, чтобы мы помнили их, что они принесли нам это мирное небо. И такой подарок маленький им, приятный."Портрет ветерана"- проект команды "Волонтёров культуры". Его автор - руководитель центра добровольцев Сергей Попов. Проект одержал победу на всероссийском конкурсе и получил грант Федерального Агентства по делам молодёжи. По словам самого Сергея, проект не состоялся бы без поддержки. Десятки людей внесли свой вклад.Сергей Попов, руководитель регионального центра «Волонтеры культуры», автор проекта «Портрет ветерана»:- Они все разные на самом деле. Истории все разные. В реализации этого проекта помогли в плане художников- студенты владимирского Государственного Университета, по направлению "Архитектура", студенты владимирского областного колледжа культуры, также преподаватели ВлГУ.Идею поддержали Общественная палата региона, областная библиотека для детей и молодёжи, совет ветеранов и другие.Над каждым портретом - QR- код. По ссылке можно посмотреть видеоистории о героях. Их также снимали волонтёры. Закадровый текст озвучили актёры владимирской драмы. По признанию медсестры Александры Бадло, и сегодня перед глазами- лица израненных советских солдат. Те, что забыть невозможно.Александра Бадло, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской и Курской битв:"Ноги ампутириваны, руки ампутированы. Я всю ночь возле него сидела. Потому что он бъётся и кричит: "Ваня, Ваня, лево. Он бой вспоминал".В галерее - и портрет Михаила Коншина. Музыканта, педагога, журналиста. Он- ребёнок блокадного Ленинграда- выжил чудом.Когда началась война, Мише было всего 3 года. Родная улица Рубинштейна выходила на Невский проспект. (( хроника)) Вместе с мамой Натальей Альфредовной БибЕр блокаду встретил в коммунальной квартире. Из детских воспоминаний- полумрак, холод, а ещё постоянное чувство голода. 125 блокадных граммов хлеба. Суп из картона, который пыталась сварить мать. И сверстники. Как тени.Михаил Коншин, житель блокадного Ленинграда:- Дети блокадного Ленинграда не играли в привычные игры, не улыбались, а походили на таких маленьких старичков. У кого, если этих детей, были какие-то погремушки, их раскурочивали. А там горох и чечевица. Пытались как-то размочить. Разогреть))Её фото- навсегда в фамильном альбоме. Спасла маленького Мишу народная артистка Екатерина Павловна Корчагина- Александровская. Друг семьи. При её участии 29 марта 1942-ого Михаил вместе с мамой сел на полуторку на Дороге Жизни. Потом была эвакуация в Новосибирск. Михаил Сергеевич уверен: проект "Портрет ветерана" доказывает: связь поколений нерушима.- Эх, дороги, пыль да туман...Песни военных лет. Их на презентации исполнила вокальная группа "Форманта" под руководством Ларисы Ульяновой, директора института искусств и художественного образования. В них- и скорбь от потерь, и вера в Великую Победу. Память о тех событиях жива и в музыке.Лариса Ульянова, директор института искусств и художественного образования ВлГУ:- В нашем университете, в нашем институте также будет показан спектакль "Живи и помни", 22 июня, в учебном корпусе номер 8. Ноовм учебном театре.Выставка "Портрет ветерана" обязательно станет передвижной, говорят её создатели. В первую очередь, галерею планируют показать в школах.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".