21 июня на адрес электронной почты мэрии Владимира поступило анонимное сообщение о якобы заминированных детских садах. Официальный представитель администрации Александр Карпилович

21 июня на адрес электронной почты мэрии Владимира поступило анонимное сообщение о якобы заминированных детских садах. Официальный представитель администрации Александр Карпилович говорит, что номера детских садов и адреса указаны в письме не были. Детей эвакуировали из всех дошкольных учреждений после полдника. Детей вывели на веранды, прогулочные площадки. Действуем в соответствии с алгоритмом действий при угрозе