Силовикам пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе.

Во Владимире из детских садов экстренно эвакуируют детей. В понедельник 21 июня силовики получили по электронной почте сообщение о бомбах, заложенных в дошкольных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Спецслужбы проводят проверки помещений.Точное количество эвакуированных детсадов пока неизвестно. Воспитанники и сотрудники выведены из зданий.Педагоги обзванивают родителей и просят забрать детей домой.Напомним, что 1 апреля в областном центре из-за угрозы взрыва были три школы. Тогда сигнал оказался ложным.