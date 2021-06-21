Отдыхающим напоминают о правилах безопасности.

На пляжах Владимира 21 июня состоялся рейд сотрудников МЧС и полиции, в ходе которых выявляются лица, находящиеся в местах отдыха в пьяном виде.Также проверяющие проводят разъяснительную работу с отдыхающими.«Пляж на озере Семязино, как и остальные три заявленных мэрией Владимира пляжа, так и не получили разрешение Роспотребнадзора. Но, несмотря на это, люди купаются. В целях безопасности администрация организовала работу спасательного поста», - уточнили в спасательном ведомстве.С отдыхающими на озере Семязино проведена информационная работа. Людей призывают не купаться в необорудованных местах, а также в нетрезвом состоянии. Родителей просят не выпускать из поля зрения детей во время купания.«В ходе рейда были выявлены граждане, которые, отдыхая у озера, употребляют спиртное. Сотрудники МЧС напомнили им, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно», - добавили в пресс-службе МЧС.Отметим, что именно на Семязино в минувшую пятницу 13-летний мальчик. Работал ли спасательный пост в этот день - не сообщается. Никаких официальных комментариев надзорные ведомства также пока не дают.Всего с начала купального сезона во Владимирской области 9 человек.