Медучреждение работает по полису ОМС, то есть исследование доступно для пациентов бесплатно.

Во Владимирце 21 июня Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» принял первого пациента. Теперь жители Владимирской области смогут проходить ПЭТ/КТ-диагностику, не покидая регион. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Медучреждение работает по полису ОМС, то есть исследование доступно для пациентов бесплатно.«Пройти обследование можно по направлению формы 057У от врача-онколога. Центр сможет принимать более 7000 пациентов в год», - рассказали в департаменте здравоохранения Владимирской области.Способ сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и позволяет оценить структуру и особенности опухоли на молекулярном уровне.«Можно обнаружить малейшие очаги рака на ранних стадиях заболевания и получить трёхмерное изображение организма с точными данными о локализации. Полученное изображение позволяет отличить доброкачественное образование от злокачественного, уточнить размеры, определить наличие или отсутствие метастазов», - подчеркнули в Белом доме.Объём инвестиций в проект превысил 200 миллионов рублей.