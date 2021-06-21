Во Владимире продолжаются проверки по соблюдению масочного режима на предприятиях общественного питания, транспорта и сферы услуг. С 15 по 20 июня работники мэрии совместно с УМВД России по

Во Владимире продолжаются проверки по соблюдению масочного режима на предприятиях общественного питания, транспорта и сферы услуг. С 15 по 20 июня работники мэрии совместно с УМВД России по городу Владимиру и управлением Роспотребнадзора зашли в 43 объекта. В девяти выявили нарушения. В том числе в шести не соблюдался масочный режим. С нарушителями проведена разъяснительная работа.