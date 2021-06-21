Жаркая погода привела к тому, что в выходные огромное количество жителей региона отправилось на реки и озера. Люди купались даже там, где запрещено. Как итог – четыре трагедии на воде

Жаркая погода привела к тому, что в выходные огромное количество жителей региона отправилось на реки и озера. Люди купались даже там, где запрещено. Как итог – четыре трагедии на воде только за минувшее воскресенье. 20 июня в районе очистных сооружений в Гороховце, где не разрешено купаться, утонул 21-летний молодой человек. Тело до сих пор не