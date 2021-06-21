На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июня 2021 года лабораторно подтверждено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июня 2021 года лабораторно подтверждено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 686 случаев заболевания.Смертей больных за минувшие сутки не зарегистрировано.Всего за время пандемии погибло 1250 человек.Напомним, что до прошлой недели количество вновь заболевших за сутки долгое времяВ прививочных пунктах области от Ковид-19.Напомним, чтобы не стоять в очереди и не создавать её, на вакцинацию можно записаться через портал Госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.Фото