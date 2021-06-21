В ГУ МЧС России прошло внеплановое заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В ГУ МЧС России по Владимирской области прошло внеплановое заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.Во Владимирской области установилась аномально жаркая погода, что значительно повышает риски происшествий, связанных с пожарами и гибелью людей на воде.Только за прошедшие выходные на пожарах погибли мужчин.«В настоящее время во Владимирской области подготовлены 52 пляжа, из которых 45 были освидетельствованы инспекторами ГИМС и приняты в эксплуатацию. На местах отдыха организована работа спасательных постов. На совещании было обращено внимание на необходимость также взять на контроль места несанкционированного купания граждан. Поставлена задача - проработать вопрос о дежурстве спасателей во всех местах массового отдыха владимирцев», - рассказали в пресс-службе ведомства о результатах КЧС.Полиция проведёт ряд антиалкогольных рейдов возле водоёмов. Жители, отдыхая, нередко распивают спиртное и нарушают общественный порядок. Сотрудники МВД будут штрафовать возмутителей спокойствия.