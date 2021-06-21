В связи с жаркой погодой участились случаи гибели людей на воде, сообщают в МЧС. С начала года на водоемах области погибли девять человек, в том числе три ребенка. Спасатели просят родителей

В связи с жаркой погодой участились случаи гибели людей на воде, сообщают в МЧС. С начала года на водоемах области погибли девять человек, в том числе три ребенка. Спасатели просят родителей не оставлять детей и подростков без присмотра, в том числе у воды. Не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном