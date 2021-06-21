«Работодатели» трудоустраивают владимирцев на высокооплачиваемые должности, выманивая у них персональные банковские данные.

Во Владимирской области появился новый вид мошенничества при устройстве на работу. «Работодатели» трудоустраивают владимирцев на высокооплачиваемые должности, выманивая у них персональные банковские данные.Перед тем как выйти на работу, потенциальный сотрудник проходит собеседование, предоставляет данные паспорта, подробную анкету с указанием родственников, реквизиты банковской карты, в том числе секретный код на обороте платежного средства. Злоумышленники получают доступ к счёту, откуда благополучно пропадают деньги доверчивых владимирцев.В отдельных случаях они просят скачать программу, которая обеспечивает удалённый доступ к телефону. Через вредоносное ПО преступники осуществляют любые банковские операции.Жителей региона в очередной раз предупреждают о запрете на передачу кодов, паролей и другой информации, обеспечивающей доступ к вашему счёту.«Изучить информацию о потенциальных работодателях. Зайдите на сайт, почитайте отзывы. Серьезные компании никогда не будут запрашивать секретные данные карт», — подчеркнул эксперт отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.