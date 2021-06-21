За выходные их количество сократилось вдвое.

В медучжреждениях Владимирской области осталось 87 свободных коек для пациентов с COVID-19.По информации регионального оперштаба, на 21 июня в больницах региона действуют 1003 койки. Занято - 91,3% или 916, свободны − 87 мест.32227 инфицированных выздоровели, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 73 человека.За период наблюдения в области отмечено 1250 летальных исходов.Напомним, что в конце минувшей недели в ковидариях оставалосьЗа минувшие сутки ковид у 93 человек, что является рекордной цифрой с начала весны 2021 года.