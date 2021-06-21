На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июня 2021 года лабораторно подтверждено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 июня 2021 года лабораторно подтверждено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 случаев Владимире, 13 сл. в Муромском, 10 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Александровском, 6 сл. в Петушинском, 4 сл. в Суздальском, 4 сл. в Камешковском, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Кольчугинском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 686 случаев заболевания.7898 случаев во Владимире, 4187 сл. в Гусь-Хрустальном, 3810 сл. о. Муром, 2492 сл. в Ковровском, 2186 сл. в Александровском, 2043 сл. в Петушинском, 1452 сл. в Юрьев-Польском, 1355 сл. в Вязниковском, 1529 сл. в Кольчугинском, 1297 сл. в Суздальском, 1073 сл. в Собинском, 1093 сл. в Киржачском, 968 сл. в Меленковском, 826 сл. в Камешковском, 763 сл. в Гороховецком, 734 сл. в Селивановском, 541 сл. в Судогодском, 439 сл. в г. Радужном.Фото