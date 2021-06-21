По данным на 21 июня в больницах региона развернуто 1003 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них свободно только 87 мест. Как сообщает пресс-служба администрации области, за сутки

По данным на 21 июня в больницах региона развернуто 1003 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них свободно только 87 мест. Как сообщает пресс-служба администрации области, за сутки от вируса выздоровело 73 человека, всего тех, кто поборол болезнь, – 32227. За период наблюдения в области отмечено 1250 летальных случаев. За сутки смертей нет.