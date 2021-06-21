Ещё 20 их коллег признаны лауреатами конкурса.

Во Владимирской области восемь лучших учителей получат премии за достижения в педагогической работе. Об этом «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Всего в конкурсе приняли участие 32 педагога из 19 городов и районов.Среди критериев отбора победителей: наличие собственной методической разработки, высокие результаты учеников, использование образовательных технологий, профессиональные достижения учителя.Победителями регионального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году стали:− учитель биологии школы № 9 в Коврове Ольга Захарова;− учитель биологии школы № 25 во Владимире Елена Иванова;− учитель биологии школы № 6 Кольчугинского района Елена Колесова;− учитель географии лицея № 1 в Муроме Татьяна Кузнецова;− учитель биологии школы № 19 в Муроме Ольга Мирошник;− учитель биологии гимназии № 35 во Владимире Артём Мишулин;− учитель русского языка и литературы школы № 2 в Муроме Наталья Морозова;− учитель русского языка и литературы лицея № 14 во Владимире Екатерина Пономарёва.Ещё 20 их коллег признаны лауреатами.