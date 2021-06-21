В аптечку для путешествия следует включить препараты, которые человек принимает постоянно и лекарства на случай обострения хронических заболеваний. Таким советом с россиянами поделился ..

В аптечку для путешествия следует включить препараты, которые человек принимает постоянно и лекарства на случай обострения хронических заболеваний. Таким советом с россиянами поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Тяжельников также рекомендует гражданам взять с собой средства от диареи и сорбенты, которые необходимы при отравлении. А в случае переедания помогут ферментные средства. Не лишними будут препараты от насморка, боли в горле и жаропонижающее, передаёт телеканал "".