За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 6 человек погибли и 57 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 351 происшествие с материальным ущербом.г. ВладимирПо предварительной информации, 15.06.2021г. в 03:05 на 179 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Опель-Астра, 1992 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАN-TGS-18400 в составе полуприцепа ШМИТЦ, под управлением водителя 1956 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. От удара автомобиль Опель-Астра совершил съезд в левый по ходу движения кювет.В результате ДТП пострадали: 1.водитель автомобилям Опель-Астра, диагноз: ОЧМТ, сочетанная травма – госпитализирован; 2.пассажир автомобилям Опель-Астра, 1997 г.р., диагноз: ушиб грудной клетки – амбулаторно; 3.пассажир автомобилям Опель-Астра, 1961 г.р., диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом ребер справа, травматический шок 1,2 степени – госпитализирована.г. ВладимирПо предварительной информации, 16.06.2021 г. в 07:20 на 14 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-21041-30, 1976 г.р., допустил наезд на разделительное ограждение, разделяющее транспортные потоки, после чего совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошел наезд на стоящий во встречном направлении автомобиль Ниссан Кашкай под управлением водителя 1985 г.р. От удара автомобиль Ниссан Кашкай совершил наезд на стоящий сзади автомобиль ВАЗ-2110 под управлением водителя 1989 г.р.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-21041-30, диагноз: ушибы – амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 20.06.2021 г. в 04:45 на 13 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Фиат Линеа, 1947 г.р., допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108 под управлением водителя 1962 г.р.В результате ДТП пострадали: 1. водитель автомобиля Фиат Линеа, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; 2. пассажир автомобиля Фиат Линеа, 1974 г.р., диагноз: ушиб нижней губы – амбулаторно; 3. водитель автомобиля ВАЗ-2108, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом правой стопы, перелом грудной клетки, ушиб сердца – госпитализирован; 4. пассажир автомобиля ВАЗ-2108, 1964 г.р., диагноз: ушиб грудной клетки – амбулаторно.Киржачский районПо предварительной информации, 17.06.2021 г. в 16:40 на 13км автодороги «Ельцы – Василево – Горка» водитель автомобиля Форд – Фиеста, 1981 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на дерево и опрокидывание.В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Форд – Фиеста, 1998 г.р., диагноз: ушибы тела, рванная рана головы – госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 18.04.2021г. в 12:35 на 250 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Пежо – Боксер, 1998 г.р., совершил наезд на стоящий автомобиля КАМАЗ под управлением водителя 1986 г.р.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Пежо – Боксер, диагноз: ЧМТ, СГМ, закрытый перелом правого и левого бедра, открытый перелом обеих голеней, травматический шок – госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 19.06.2021г. в 16:30 на 6 км автодороги «Ковров-Сельцо-Мстера» водитель автомобиля ВАЗ-2107, 2000 г.р., при прохождении левого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с тремя транспортными средствами: автомобилем Тойота-Королла под управлением водителя 1960 г.р.; автомобилем Фольксваген-Поло под управлением водителя 1998 г.р.; автомобилем Ниссан-Примера под управлением водителя 1993 г.р., которые двигались во встречном прямом направлении.В результате ДТП пострадали: 1.водитель автомобиля ВАЗ-2107, диагноз: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно. 2.пассажир автомобиля Ниссан-Примера, 1994 г.р., диагноз: ушибы – амбулаторно. 3.водитель автомобиля Ниссан-Примера, диагноз: растяжение шейного отдела позвоночника – амбулаторно.