Такое нам даже не снилось. Шоу на льду, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло в ледовом комплексе Владимир.

"Такое нам даже не снилось". Шоу на льду, посвящённое Дню памяти и скорби, прошло в ледовом комплексе "Владимир".На льду - юные фигуристы - воспитанники владимирской спортивной школы № 8. Больше двух месяцев они готовились к этому выступлению. Ошибаться нельзя - тема очень ответственная. 80 лет с начала Великой Отечественной войны.Больше двух месяцев тренировок, по 9 часов на льду - такое и взрослым выдержать трудно, рассказывает хореограф-постановщик Милена Бондарева . Все это время она практически жила в ледовом дворце. Во время спектакля переживала за каждого артиста . Её оценка - все справились на отлично.Милена Бондарева, хореограф-постановщик:- Все дети были заинтересованы в этом проекте. Все родители нас поддерживали.Конечно же администрация города нас очень поддержала и администрация школы ледового дворца.Идея спектакля возникла еще в прошлом году, его хотели поставить к 75 -летию Великой победы. Но вмешалась пандемия. Для всей школы это был тяжелый период, спортсмены почти год были лишены льда. Даже хореографией занимались удаленно. Но восстановились все очень быстро, говорит завуч школы Любовь Коробченко. Многолетняя спортивная подготовка не проходит даром.Любовь Кузьминична Коробченко - завуч спортшколы №8:- Для нас на сегодняшний день это праздник, что наконец-то разрешили показать то, что могут ученики нашей школы. Они танцуют, они выражают свои эмоции через танец, через музыку - это большое искусство.Таисия Ханыкова - участница:- Все ли получилось, как задумали?- Да, я считаю, что получилось абсолютно все и даже как-то более эмоциональнее, чем было на репетициях. Наверное, мы выложились на максимум и даже больше))Это событие важно не только для спортивной школы. По сути, за два месяца здесь появился большой коллектив, которому под силу любые творческие задачи. А главные помощники спортсменов - родители. Для них это тоже большой праздник.Евгений Федькин, отец участницы:- Мы не спали ночами. Мы приходили сюда в 6 утра и уходили в 8 вечера. Без обеда, без завтрака, без ужина. Но это того стоило, это огромная работа, огромный труд тренерского состава, это огромный труд всех педагогов наших, за что мы говорим им спасибо.На спектакль пригласили и тех, чье детство пришлось на годы войны. Их главное пожелание современным детям , чтобы война им даже не снилась.Алина Арефьева, Арина Шумкина , Алина Коногорова, Егор Герасимов, ВВ