За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 ДТП с пострадавшими. Шесть человек погибли, 57 получили ранения, включая пятерых детей. По данным УМВД по

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 ДТП с пострадавшими. Шесть человек погибли, 57 получили ранения, включая пятерых детей. По данным УМВД по Владимирской области, 18 июня на трассе М-7 в Ковровском районе 23-летний водитель автомобиля “Пежо – Боксер” влетел в стоящий автомобиль “КАМАЗ”. В результате водитель “Пежо” получил черепно-мозговую травму, переломы бедра,