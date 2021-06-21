Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила более 95 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе следствия установлено, что обвиняемый и потерпевшая проводили время в одной компании. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого были порваны находившиеся на шее потерпевшей золотые цепочки. После этого женщина покинула квартиру.Фигурант, воспользовавшись моментом, когда за ним никто не наблюдал, собрал её ювелирные украшения, часть которых впоследствии продал, а оставшуюся планировал подарить сожительнице.Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила более 95 000 рублей.Злоумышленник был задержан и сознался в содеянном.Похищенные украшения были изъяты сотрудниками полиции и возвращены законной владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.