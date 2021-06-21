21 июня первого пациента принял центр ядерной медицины во Владимире. Теперь жители Владимирской области смогут проходить ПЭТ/КТ-диагностику, не выезжая за переделы региона. Центр работает по

21 июня первого пациента принял центр ядерной медицины во Владимире. Теперь жители Владимирской области смогут проходить ПЭТ/КТ-диагностику, не выезжая за переделы региона. Центр работает по системе ОМС, то есть такое важное для борьбы с онкологией исследование доступно для пациентов бесплатно, сообщают в Белом доме. Пройти диагностику можно по направлению формы 057У от врача-онколога. В центре