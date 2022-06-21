21 июня завершились торги на 14 новых автобусов, которые временно обслуживала компания «Владимирпассажиртранс». По результатам тендера, транспорт ожидаемо остался у муниципальной компании.

21 июня завершились торги на 14 новых автобусов, которые временно обслуживала компания «Владимирпассажиртранс». По результатам тендера, транспорт ожидаемо остался у муниципальной компании. Договор заключен на 10 лет. По его условиям, 14 автобусов должны будут ежемесячно совершать не менее 2,5 тысячи рейсов. Общественный транспорт, купленный на деньги инфраструктурного кредита начал курсировать по маршрутам города с 30