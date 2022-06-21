Продолжают воевать с борщевиком. На оперативном совещании врио губернатора области Александр Авдеев объявил о жёстких мерах борьбы с опасным сорняком. При контакте с кожей он вызывает

Продолжают воевать с борщевиком. На оперативном совещании врио губернатора области Александр Авдеев объявил о жёстких мерах борьбы с опасным сорняком. При контакте с кожей он вызывает сильные ожоги. Напомним, “победить” борщевик в нашем регионе старались и предшественники Авдеева. Однако несмотря на масштабы обработки территорий и покосы пока дело идёт с переменным успехом. Каждый год на