Его выдвинула «Партия Роста».

Во Владимирской области стал известен пятый . «Партия Роста» выдвинула на этот пост председателя реготделения «Деловой России» Александра Субботина.Решение принято на внеочередной конференции политического объединения. Большинством голосов собравшиеся проголосовали за его кандидатуру.Ранее «ЕР» ожидаемо Александра Авдеева. «Справедливая Россия – патриоты – за правду» остановилась на Сергее Бирюкове, местные коммунисты Антона Сидорко, а ЛДПР - Сергея Корнишова.Теперь соискателям предстоит пройти муниципальный фильтр - заручиться поддержкой глав городов и районов, а также народных избранников из местных советов.Напомним, что голосование пройдёт с 9 по 11 сентября.