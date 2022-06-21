Фестиваль Модная столица проходит в парках Москвы с 20 по 26 июня. Гости могут погрузиться в атмосферу прошлых эпох и познакомиться с танцевальной модой тех лет.

Фестиваль "Модная столица" проходит в парках Москвы с 20 по 26 июня. Гости могут погрузиться в атмосферу прошлых эпох и познакомиться с танцевальной модой тех лет.Для каждой площадки фестиваля подготовлена уникальная программа. Посетители парка "Кузьминки" познакомятся с традиционными народными танцами, пришедшие в Воронцовский парк узнают об ассамблеях петровских времен.В Перовском парке воссоздана атмосфера XIX века с пышными балами. Гости площадки в парке "Красная Пресня" погрузятся в 1920-е годы – время становления молодой советской республики. Атмосфера тех лет будет передана через танцевальные программы коллективов.В парке "Северное Тушино" представят танцевальную моду 1950-1980-х годов. На площадке покажут все актуальные в те годы направления: от стиляг до рок-н-ролла.Кроме того, в дни фестиваля эксперты креативной индустрии обсудят актуальные вопросы мира моды. А российские дизайнеры представят коллекции одежды, обуви и аксессуаров.В рамках фестиваля коллекции модной одежды продемонстрируют и участники программы "Московское долголетие". Показ состоится 23 июня в 17 часов на Тверской площади.Зрители увидят более 30 модных образов с разным стилем и исполнением. На показе представят платья, брюки, юбки, футболки, плащи и другие элементы гардероба современной женщины.К фестивалю "Модная столица" присоединились культурные центры и места отдыха. На неделю они превратились в подиумы для дизайнерских показов, встреч с модельерами и чтения лекций об истории моды. В рамках недели моды в московских парках, библиотеках и музеях пройдет более 60 мероприятий.В 2022 году Московской неделе моды посвящена акция "День без турникетов". С 20 по 26 июня на ведущих столичных компаниях и предприятиях фэшн-индустрии .