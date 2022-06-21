В регионе всего 33 разрешённых места для купания.

Врио губернатора Александр Авдеев призвал увеличить количество пляжей во Владимирской области. Об этом он написал в своём телеграм-канале.«В регионе всего 33 разрешённых места для купания. Ещё более 20 не подходят для безопасного отдыха. Убеждён, бороться с купанием в неположенных местах запретами – бессмысленно. Либо разъяснять и предлагать альтернативу, либо организовывать новые пространства», - подчеркнул он.Глава региона поручил департаменту предпринимательства и туризма, главам городов и районов подготовить предложения по новым безопасным местам для досуга жителей.Напомним, что вчера редакция vlad.aif.ru сообщала о на купание Селивановском районе. Ранее два пляжа во Владимире и вместо четырёх открылась лишь половина.