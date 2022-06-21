В Загородном парке девушка во время фотосессии спасла тонувшего малыша. ЧП произошло накануне. В этот день Марина Прохорова и ее фотограф запланировали там фотосессию. Местом локации

В Загородном парке девушка во время фотосессии спасла тонувшего малыша. ЧП произошло накануне. В этот день Марина Прохорова и ее фотограф запланировали там фотосессию. Местом локации выбрали пруд. Там же гуляли трое малышей. Дети кормили уток. Других отдыхающих рядом не было. Едва девушки успели сделать несколько кадров, как услышали крики детей. Оказалось, что самый маленький