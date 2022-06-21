Победителей определят в октябре. За призовые места участники получат сертификаты на благоустройство дворов.

«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ". Организация выберет поощрит УК, которые вовремя оплачивают коммуналку, активно работают с жильцами по снижению или недопущению образования долгов. В конкурсе примут участие все контрагенты владимирского филиала.Победителей определят в октябре. За призовые места участники получат сертификаты на благоустройство дворов.Справки об условиях по телефону: (4922) 44-97-87. Итоги будут опубликованы на сайте Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в средствах массовой информации.