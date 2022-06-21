Сейчас обвиняемый арестован и находится в СИЗО.

ФСБ опубликовало с задержанием владимирца, готовившего теракт на митинге. Во время несанкционированной акции мужчина планировал произвести взрыв и начать стрельбу из огнестрельного оружия.Мужчина занимался противозаконными действиями на фоне личной ненависти к власти. Обладая специальными техническим навыками, он разработал и изготовил средства для детонирования взрывчатых веществ, а также несколько стволов. Злоумышленника задержали. Он дал признательные показания.На фигуранта завели уголовное дело по статье о подготовке к совершению террористического акта. Сейчас обвиняемый арестован и находится в СИЗО.