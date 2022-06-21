Число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях, выросло на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять

Число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях, выросло на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять месяцев услугу подключили 65 корпоративных клиентов. Среди них – государственные учреждения, организации сферы услуг, культуры и туризма, промышленные предприятия. Номер 8 800 от «Ростелекома» — это многоканальный номер, принимающий