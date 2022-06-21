Жителю Коврова предъявлено обвинение в убийстве матери, тело которой обнаружили в яме в сарае их дома. Пытаясь скрыть убийство, мужчина сам вызвал полицию, сообщили в прокуратуре 21 июня. По

Жителю Коврова предъявлено обвинение в убийстве матери, тело которой обнаружили в яме в сарае их дома. Пытаясь скрыть убийство, мужчина сам вызвал полицию, сообщили в прокуратуре 21 июня. По информации ведомства, 24 марта мужчина поругался с матерью и сильно ее избил. Обвиняемый нанес ей не менее 19 ударов в голову, тело и по ногам. На