Последний раз курс доллара на Мосбирже опускался ниже отметки в 55 рублей в июне 2015-го. Рубль демонстрирует положительную динамику, пишет . По данным на 11:16 по московскому времени, курс ..

Последний раз курс доллара на Мосбирже опускался ниже отметки в 55 рублей в июне 2015-го. Рубль демонстрирует положительную динамику, пишет .По данным на 11:16 по московскому времени, курс доллара снизился на 79 копеек — до 54,84 рубля. Евро упал аж на 1 рубль 11 копеек — до 57,74 рубля. Об этом сообщает .