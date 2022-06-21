Станция Мещерская находится в быстрорастущем районе Солнцево, где активно строятся жилые комплексы.

Станция "Мещерская" находится в быстрорастущем районе Солнцево, где активно строятся жилые комплексы.Москва – один из крупнейших европейских мегаполисов с многомиллионным населением и развитой, доступной для граждан транспортной сетью. Автомобильные магистрали и железные дороги соединяют все округа и районы города, а также соседние регионы. Уже концу следующего года в российской столице планируют запустить двановых Московских центральных диаметра: МЦД-3 и МЦД-4. Этого события с нетерпением ждут миллионы пассажиров.Сегодня в столичном регионе продолжаются работы по модернизациижелезнодорожной инфраструктуры новых диаметров. Масштабный проект лишь на МЦД-4 охватывает сразу 11 остановочных пунктов. До конца года планируется завершить реконструкцию четырех станций: "Переделкино", "Лесной городок", "Очаково" и "Мещерская". Параллельно проходит благоустройство их территорий.Так, уже летом текущего года специалисты намерены завершить реконструкцию станции МЦД-4 "Мещерская" – 70 процентов работ уже выполнено. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры."Реконструкцию станции "Мещерская" будущего МЦД-4 вместе с РЖД мы планируем закончить уже этим летом, сейчас выполнено более 70% работ. Станция находится в быстрорастущем районе Солнцево, где активно строятся жилые комплексы – развивать городской транспорт здесь особенно важно", – уточнили в ведомстве.Также сообщается, что платформы остановочного пункта будут закрыты навесами по всей длине, что позволит местным жителям с комфортом ожидать прибытия поезда при любых погодных условиях. Выход на платформу тоже станет удобнее – действующий тоннель удлинят. Кроме того, специалисты намерены реконструировать пассажирский павильон: там установят кассы, лифты и эскалаторы.Преобразится и территория около нового остановочного пункта четвертого участка Московского центрального диаметра. Там построят парковки для автомобилей и велосипедов, проложат велодорожки. Дорогу от станции до автобусных остановок тоже закроют навесами.Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сегодня в городе, по поручению главы столичного региона Сергея Собянина, создаются новые транспортные артерии и связи, чтобы пассажиры могли экономить время в поездках."За счет выгодных тарифов, интеграции четвертого диаметра в систему московского транспорта, бесплатной пересадки на метрополитен и удобного расписания поездов число пассажиров наземного метро вырастет практически сразу", – подчеркнул чиновник.