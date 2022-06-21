В Московской области строители устроили потасовку во дворе жилого дома. Как сообщает , инцидент произошел в Путиловке. Потасовка быстро переросла в стрельбу. Кадры случившегося ..

В Московской области строители устроили потасовку во дворе жилого дома. Как сообщает , инцидент произошел в Путиловке. Потасовка быстро переросла в стрельбу.Кадры случившегося распространились в социальных сетях. Очевидцы заявили, что участники драки использовали не только оружие, но также бутылки и палки. Инцидентом уже занимается полиция, об этом пишет .