48-летний председатель регионального отделения «Деловой России» Александр Субботин стал пятым кандидатом на выборы в губернаторы Владимирской области. Такое решение приняли на конференции

48-летний председатель регионального отделения «Деловой России» Александр Субботин стал пятым кандидатом на выборы в губернаторы Владимирской области. Такое решение приняли на конференции Регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста», прошедшей 20 июня. Ранее «Единая Россия» выдвинула Александра Авдеева в качестве кандидата на выборы губернатора Владимирской области. Их конкурентами на выборах станут Антон Сидорко (КПРФ), Сергей