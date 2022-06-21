Специалист уверен, что России не нужно переходить на электромобили.

Специалист уверен, что России не нужно переходить на электромобили.После начала специальной военной операции на Украине наша страна столкнулась с сильнейшим давлением западных стран. Санкции против России ввели США, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие государства. Разумеется, данные ограничения сказались на отечественном автопроме, поэтому Москва запустила программу импортозамещения.Мощности ряда иностранных предприятий после их ухода из России были национализированы. К примеру, бывший столичный завод "Рено" теперь будет выпускать легендарные машины марки "Москвич". Также планируется возродить производство знаменитых советских автомобилей "Волга" и "Победа".Перспективы нашей страны оценил автоэксперт Георгий Карпунин. В интервью "" он подчеркнул, что на данном этапе в России не получится с легкостью возобновить производство советских моделей легкового транспорта.По словам специалиста, профилем ГАЗа являются не легковушки, а бронетехника. Поэтому он уверен, что вновь поставить на конвейер "Волгу" и "Победу" будет довольно-таки проблематично. В то же время эксперт заметил, что санкционное давление Запада может поспособствовать "всплеску массового конструкторского таланта".Переход России на электромобили Георгий Карпунин оценил скептически. По его словам, в этом нет никакой необходимости из-за целого ряда внутренних факторов, в том числе, особенностей климата.