Поклонники поражены появлением Олега Басилашвили на публике.

Поклонники поражены появлением Олега Басилашвили на публике.Прославленный актер грядущей осенью отметит свое 88-летие. В разгар пандемии он умудрился заразиться коронавирусом, но быстро выкарабкался и пришел в себя. В таком почетном возрасте уже давно пора уйти на заслуженный отдых и подумать о своем здоровье, но Олег Басилашвили продолжает выходить на сцену.Накануне кадрами с выступления поделилась Юлия Барановская: показался актер и его бессменная коллега по сцене Алиса Фрейндлих. Телеведущая оказалась поражена постановкой в БДТ с участием прославленных артистов. "Три часа полного восторга, весь спектр эмоций", – написала в своем микроблоге экс-супруга Андрея Аршавина. А вот некоторые поклонники ее восторга не разделили.Пользователям показалось, что разглядывать старческие изменения артистов не доставляет удовольствия. "А не пора им на отдых заслуженный? Смотреть на эти телодвижения не очень приятно", – написал кто-то из поклонников.С ним оказались солидарны и другие комментаторы, которые отметили, что и Алиса Фрейндлих, и Олег Басилашвили в силу своих лет уже на ладан дышат. Многие боятся, что очень скоро великих актеров уже не будет на этой земле. Однако пока звезды советского кино продолжают выходить на сцену на радость и потеху публики.