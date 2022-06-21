Пассажиры воздушного судна обвинили недакватную женщину в преступлении.

Пассажиры воздушного судна обвинили недакватную женщину в преступлении.К сожалению, драки, дебоши и скандалы на борту самолетов в наше время уже не редкость. Пассажиры с неадекватным поведением зачастую портят окружающим их гражданам впечатление от отдыха, нарушая правила рейса. В некоторых случаях они становятся фигурантами уголовных преступлений.Однако на сей раз в преступлении обвинили пассажирку, которая хоть и отличалась неадекватным поведением, но все же вела себя довольно мило и даже смешно. Женщину снял на видео один из попутчиков, кадры он разместил в социальной сети.На них четко видно, как пассажирка воздушного судно разгуливает по салону в пижаме. Точнее, она пытается перелезть на свое место, почему-то перешагивая от прохода к окну через двух других людей. По мнению автора видео, поведение женщины можно расценивать как криминальное.