Всего ему вменяют 62 эпизода.

В Камешковском районном суде 24 июня состоится закрытое заседание по уголовному делу о осенью 2020 года 7-летнего ребёнка. Приговор вынесут 28 июня в 11 часов.Через три дня подсудимому предоставят последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для принятия решения. Ранее обвиняемый Дмитрий Копылов в 62 эпизодах, среди которых 21 факт педофилии.Напомним, что правосудие исследовало около 50 вещественных доказательств и 300 электронных файлов.Напомним, что он юного Савелия в конце сентября 2020 года. Почти через два месяца школьника спасли. Во время обыска дома похитителя следователи установили его причастность еще к десяткам преступлений, которые совершались с 2014 года. Среди его деяний - изнасилование малолетних, использование детей для изготовления порнографии.