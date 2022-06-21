Яна Рудковская и Евгений Плющенко инвестировали деньги в Россию.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко инвестировали деньги в Россию.Известная российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская и выдающийся олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко счастливо живут в браке вот уже 13 лет. Звездная пара воспитывает двух сыновей и параллельно с основной деятельностью занимается бизнесам.Сегодня супруги реализуют новый проект. Они инвестировали деньги в Россию и строят в нашей стране уникальную гостиницу. Об этом Яна Рудковская рассказала в эфире программы "Светская хроника" на .Продюсер призналась, что поддерживает проекты своего мужа и даже пошутила, что Евгений Плющенко втянул ее в секту, имея в виду фигурное катание. Вот и гостиница звездной семейки будет рассчитана для узкого круга лиц, исключительно для спортсменов."Мы все инвестировали в Россию вместе с Евгением. Я поддерживаю все его проекты", – отметила Яна Рудковская.По ее словам, гости отеля точно останутся довольны дизайном. Телеведущая подчеркнула, что лично занималась разработкой интерьеров здания. Она также заметила, что гостиница будет отличаться домашним уютом.Также супруга Евгения Плющенко раскрыла стоимость проживания. Цены очень скромные – ночь в отеле обойдется всего в три тысячи рублей. При этом Яна Рудковская обратила внимание, что услугами ее гостиницы смогут пользоваться только спортсмены – обычных людей туда если и будут пускать, то только в качестве исключения.