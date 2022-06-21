Следователи Ленинского округа Подмосковья закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Ранее судимого мужчину обвиняют в серийной краже ..

Следователи Ленинского округа Подмосковья закончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Ранее судимого мужчину обвиняют в серийной краже велосипедов, пишет .Обвиняемый заходил в помещения для хранения вещей в многоэтажках, в частности в деревне Сапроново, и угонял оттуда велосипеды. Известно минимум о двух кражах. Подозреваемого задержали рядом с из скупок в Видном, куда он пригнал транспортные средства на продажу. Об этом сообщают .