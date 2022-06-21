Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при продаже квартиры.

Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при продаже квартиры.Для того, чтобы объявление сработало быстро и эффективно, необходимо тщательно подготовиться к продаже квартиры. Сейчас ставки по ипотеке снижаются, и покупателей становятся больше, а значит, растет конкурентоспособность продавцов.Перед тем, как написать объявление и начать показы, нужно соблюсти ряд рекомендаций. Специалист по маркетингу из Фрязина Анна Братчикова советует начать с определения целевой аудитории для своего жилья. Задайте себе вопрос, кто бы купил такую квартиру? Далее стоит изучить сайты и соцсети."Вряд ли вы сдадите "однушку" многодетной семье, а "трешку" – студенту. В объявлении не надо ориентироваться сразу на всех, только на своих потенциальных покупателей и арендаторов", – посоветовал эксперт.Составлять объявление стоит подробно и четко. Опишите инфрастуктуру вокруг объекта и подчеркните сильные стороны. Распишите варианты транспортного сообщения, опишите, где какие магазины. Это работает на сто процентов. Объявление должно быть зрительно выигрышным и красивым, поэтому обратите внимание на порядок в квартире и аксессуары при создании фотографий. Фото делайте в каждой комнате из всех четырех углов.Если вы сдаете жилье, сразу уточните, можно ли заселяться с животными или детьми, пишет интернет-издание .