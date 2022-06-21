«РТК-Солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы Российской

«РТК-Солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы Российской Федерации. Стратегические инвестиции «РТК-Солар» составят 22 млрд рублей с горизонтом до 2025 года и будут направлены в развитие технологий кибербезопасности – перспективные стартапы, более зрелые компании и собственные разработки. Для поддержки наиболее перспективных региональных команд