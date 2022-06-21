Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из Парижа, чтобы поведать весьма трагичную историю.

Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из Парижа, чтобы поведать весьма трагичную историю.После начала спецоперации на Украине прославленная актриса улетела за границу. Звезда театра и кино обосновалась во Франции, откуда теперь общается с поклонниками путем социальных сетей. Рената Литвинова показывает фанатам эффектные образы, в которых щеголяет по Парижу, а также рассказывает о своей жизни.Накануне артистка опубликовала в своем микроблоге фотографию: на ней она вся в черном стоит среди зелени и сирени. Наверное, пребывание в кругу растений натолкнуло ее на рассуждения об ассоциациях, которые у нее вызывают те или иные цветы. Актриса призналась, что ее любимые цветы в июне – это петуньи и "львиный зев". Именно они стояли на балконе ее бабушки, которая сквозь заросли следила за своей соперницей, жившей в доме напротив.Рената Литвинова вспомнила, как родственница смотрела на женщину, выходившую на воздух в шелковом халате. А та в ответ, прищуриваясь, смотрела в сторону их заставленного цветами балкона и курила. Правда, соседку ждал печальный конец."Она скоропостижно скончалась от туберкулеза", – сообщила трагичную новость об окончании битвы между Литвиновой-старшей и ее соперницей звезда театра и кино.Эта история буквально прикончила публику. "Как тонко и с сарказмом", – написал кто-то из пользователей. Поклонники иронично пошутили, что в отличии от любившей цветы бабушки Ренаты Литвиновой соперница "не то нюхала", а потому и скончалась от страшного недуга.